Sivas haber | Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri yarın Etimesgut'ta başlayacak Güncel Haberler Sivas gündem haberi... Başkent 5'inci Sivas Tanıtım Günleri, yarın Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı'nda başlayacak. Başkent 5'inci Sivas Tanıtım Günleri, yarın Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı'nda başlayacak. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) koordinasyonunda düzenlenecek ve 25 Eylül'e kadar sürecek tanıtım günlerinin resmi açılışı, yarın saat 17.00'de yapılacak. ASİDEF Genel Başkanı Ünsal Artur, Cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas'ın, lezzet, tarih, sanat ve tüm renkleriyle Ankara'ya taşınacağını belirtti. Sivas Günleri'nde, el sanatlarından şehrin kendine has lezzetlerine kadar birçok ürünün Ankaralıların beğenisine sunulacağını aktaran Artur, etkinlikte dünyaca ünlü Kangal köpeğinin yanı sıra, kamuoyunda "doktor balıklar" olarak bilinen ve cilt hastalıkları tedavisinde kullanılan balıkların da tanıtılacağını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Barış Gündoğan Ankara Eylül Sivas Güncel Haberler

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