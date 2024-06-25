Sivas Gürün'de Yangın: 10 Dönüm Arazi Yanarken, 2 Kamyon ve 4 Konteyner Hasar Gördü
Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu. Pınarönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bahçede çıkan yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, arazi ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu.
Pınarönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gürün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında, yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, park halindeki 2 kamyon ile 4 konteynerde hasar oluştu.