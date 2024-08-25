Sivas Gürün'de Sel Felaketi: 8 Ev Zarar Gördü

SİVAS'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışla Tohma çayının taşması sonucu sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksama yaşandı.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta akşam saatlerinde Gürün ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte ilçeden geçen Tohma çayı taştı. Akan sel suları ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ile birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile birlikte kapanan yoldaki sel suları ve çamurlar temizlenerek yol bir süre sonra yeniden ulaşıma sağlandı. İlçede sel suları nedeniyle 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri tarafından hasar ve tespit çalışması başlatıldı.