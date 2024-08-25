Sivas Gürün'de Sağanak Sel Baskınlarına Yol Açtı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı'nın taşması sonucu sel meydana geldi. 8 evi su basarken, ulaşımda aksama yaşandı.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta, akşam saatlerinde Gürün ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte ilçeden geçen Tohma Çayı taştı. Akan sel suları ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ile birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile birlikte kapanan yoldaki sel suları ve çamurlar temizlenerek yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. İlçede sel suları nedeniyle 8 evi su bastı, maddi zarar meydana geldi. AFAD ekipleri tarafından hasar ve tespit çalışması başlatıldı.