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Sivas gündem: Ulaş Müftüsü Kendir, Kaymakam Baş'ı ziyaret etti

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Sivas gündem: Ulaş Müftüsü Kendir, Kaymakam Baş'ı ziyaret etti

Sivas haberleri: Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü İzzet Kendir, Kaymakam Selçuk Baş'ı ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü İzzet Kendir, Kaymakam Selçuk Baş'ı ziyaret etti.

Kendir, ziyarette, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yapılacak etkinlikler hakkında Baş'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş, tüm din görevlilerinin haftalarını kutladı.

Kendir, günün anısına Baş'a kitap hediye etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Hisarcık Kenevir Selçuk Sivas Güncel Haberler

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