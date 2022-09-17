Sivas gündem: Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları bal festivalinde sahne aldı Güncel Haberler Sivas haberler... Sivas'ta bu yıl ilki düzenlenen bal festivalinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları konser verdi. Sivas'ta bu yıl ilki düzenlenen bal festivalinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları konser verdi. Türkiye'de bal üretiminde 3. sırada yer alan Sivas'ta, valilik koordinesinde, belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bal festivali etkinlikleri kapsamında THM korosundan ses sanatçıları Hasan Göktaş ve Emine Baş sahne aldı. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen konserde Göktaş ve Baş, Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi. Konseri izleyen vatandaşlar, türkülere eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Çetin Karaçoban Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas gündem: Sivas'ta THM korosu ses sanatçıları bal festivalinde sahne aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.