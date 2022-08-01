Sivas gündem: Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas gündem: Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Sivas gündem: Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Sivas haberlerine göre Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

A.Ö.Ü. yönetimindeki 48 AFM 889 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde, H.K. idaresindeki 60 DR 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title