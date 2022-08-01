Sivas gündem: Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Sivas haberlerine göre Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
A.Ö.Ü. yönetimindeki 48 AFM 889 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde, H.K. idaresindeki 60 DR 977 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serhat Zafer - Güncel