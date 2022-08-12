Sivas gündem: Sivas'ta 4 Eylül Meydanı çalışmaları devam ediyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kent merkezinde yapımı devam eden 4 Eylül Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Müzesi arkasındaki, daha önce orduevi olarak kullanılan alan ile jandarma lojmanlarının bulunduğu bölgede inşası devam eden 4 Eylül Meydanı, 20 bin metrekarelik arazi üzerine kuruluyor.

Bilgin, içinde sergi alanı, kafeterya, hediyelik eşya satış noktaları, Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü anlatan 12 rölyef ile gençlerin vakit geçireceği amfi, yeşil alan ve otoparkın yer alacağı meydandaki çalışmaları inceledi.

Tarihi meydanın, Türkiye'nin en güzel meydanlarından birisi olduğunu aktaran Bilgin, "Tarihi kent meydanına daha da anlam katacak projemiz hızla ilerliyor. İnşallah sezon sonuna kadar yetiştirip milletimizin, şehrimizin hizmetine sunacağız. Öncelikle yeşil dokuyu korumak adına nitelikli ağaçları muhafaza ederek bir proje hazırladık. Dolayısıyla meydanın güzelliğine yeşil dokuyla daha da güzellik katacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgin, projenin detaylarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Proje içerisinde bir müzemiz olacak. 108 gün müzesi olarak hem Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleyi hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta misafir olarak kaldığı 108 günü anlatan ve kongre binası ile bütünleşecek bir müze olacak. Yine projenin içerisinde hem müzeyi gezenlerin hem meydanı ziyaret edenlerin faydalanacağı butik bir kafe ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nı ve Sivas Kongresi'ni anlatacak rölyeflerin olduğu, tarihi anlatan güzel bir yürüyüş yolu kazandıracağız. İnşallah bittiğinde cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehre güzel bir meydanı kazandırmış olacağız."