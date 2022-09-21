Sivas gündem: Sivas'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Güncel Haberler Sivas gündem haberi... Sivas'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Sivas'ta etkisini gösteren yağmur tozla birleşince gökten adeta çamur yağdı, oto yıkamacıların önünde kuyruklar oluştu Sivas'ta etkisini gösteren yağmur tozla birleşince gökten adeta çamur yağdı, oto yıkamacıların önünde kuyruklar oluştu. Sivas'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda kuyruk oluştu Sivas'ta etkisini gösteren yağmur tozla birleşince gökten adeta çamur yağdı, oto yıkamacıların önünde kuyruklar oluştu SİVAS - Sivas'ta etkisini gösteren yağmur tozla birleşince gökten adeta çamur yağdı, oto yıkamacıların önünde kuyruklar oluştu. Sivas'ta rüzgarın etkisiyle taşınan toz, yağmurla birleşince gökten adeta çamur yağdı. Sabah işe gidecekler araçlarının başına geldiklerinde araçlarını tozla kaplanmış halde buldu. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığını gören sürücüler oto yıkamaların yolunu tuttu. Benzin oto yıkamaların önünde yoğunluk oluştu. Otomobilini yıkayan Mertcan Kutu, oto yıkamalarda yoğunluk olduğunu belirterek, "Sabah kalkıp aracımın başına geldiğimde baya bir lekeli durumda olduğunu gördüm. Zaten siyah bir araç, tozdan görülmüyor. Aracımı 2 gün önce yıkamıştım, aracımın hali ortada. Oto yıkamalar baya yoğun, bu geldiğim üçüncü oto yıkama" şeklinde konuştu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan Tragger Sivas Güncel Haberler

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