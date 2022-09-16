Sivas gündem haberleri: Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi Güncel Haberler Sivas habere göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde okul servisleri denetlendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde okul servisleri denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde yangın tüpü, sağlık çantası, camlar ve kapılar kontrol edildi. Servis araçlarının çalışma ve güzergah izin belgelerinin de kontrol edildiği denetimlerde, sürücüler koltuk sayısından fazla öğrenci alınmamaları konusunda uyarıldı. Denetimlerde emniyet kemeri kontrollerinin yanı sıra trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme de yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Çetin Karaçoban Hisarcık Sivas Güncel Haberler

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