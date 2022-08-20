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Sivas gündem haberleri | Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

Sivas gündem haberleri | Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

Güncel Haberler

Sivas gelişmesine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

İlçede devam eden çalışmaları inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkının daha sağlıklı yolculuk yapması için ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla hummalı çalışma başlattıklarını belirten İlbey, "Yenikarahisar Mahallesi'nde kış mevsiminde asfalt yolların üzerinde çukurlar ve bozuk satıhlar oluşmuştu. Havaların ısınmasıyla yolların bakım ve onarımını gözden geçirerek, İl Özel İdaresinin destekleriyle asfalt yama çalışmalarına başladık." diye konuştu.

İlbey, Esentepe ve Hürriyet mahallelerinde doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Turan İlbey Hisarcık Sivas Güncel Haberler

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