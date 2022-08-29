Sivas haberleri | Sivas Belediyesi'nden örnek davranış: İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak

Sivas haberi... Sivas Belediyesi'nden örnek davranış: İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanacakSİVAS Sivas Belediyesi şehirde bu yıl okula başlayacak olan yaklaşık 6 bin öğrencinin okul çantası başta olmak üzere kırtasiye eksiklerini karşılayacak.

Sivas Belediyesi'nden örnek davranış: İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak

SİVAS Sivas Belediyesi şehirde bu yıl okula başlayacak olan yaklaşık 6 bin öğrencinin okul çantası başta olmak üzere kırtasiye eksiklerini karşılayacak.

Okulların fiziki altyapısını iyileştirerek Sivas'taki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sivas Belediyesi, bir yeniliğe daha imza attı. Okulların açıldığı gün 1. sınıflardaki tüm sıralarda hazır bulunacak olan çanta ve kırtasiye seti desteğinin duyurulması adına Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan tarafından basın açıklaması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; "Bugün hayırlı bir iş vesilesiyle bir aradayız. İlkokula başlayan öğrencilerimize bu sene Belediyemizin desteği ile içinde birçok kırtasiye malzemesi olan okul çantası verilmesi, eğitime destek anlamında büyük bir çalışma. Her zaman eğitim camiasına destekte olan, okulların onarımına katkı sağlayan ve eğitim camiasına yönelik sürekli destek aldığımız Belediyemiz okula yeni başlayan çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunması bizleri sevindirdi. Böylesine önemli bir çalışmadan dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Amacımız öğrencilerimizin heyecanına ortak olurken velilerimize de destek olmak"

Bu yıl okula başlayacak öğrencilerin yanında olmak adına okul çantası ve kırtasiye desteği vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepimiz ilkokul 1. sınıfa başlarken duyduğumuz heyecanı, kitap ve defter kokusunu unutamayız. Bu heyecana Sivas Belediyesi olarak bizler de ortak olmak, öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın daima yanında olduğumuzu göstermek istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde ilkokul 1. sınıfa başlayacak merkezdeki tüm öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak, en azından destek olmak adına okul çantalarını dolu dolu öğrencilerimize ulaştırmak istedik. Çocuklarımız için uyum haftasının başladığı günden itibaren Sivas'ımızdaki tüm 1. sınıf öğrencilerimizin masalarına okul çantasını ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini teslim etmiş olacağız. Amacımız öğrencilerimizin heyecanına ortak olurken velilerimize de destek olmak. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı projelerimizle öğrencilerimizi ve milli eğitim camiamızı desteklemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle uyum içinde çalışmalarını yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve ekibine teşekkür ediyorum. Sivas adına öğrencilerimiz adına uyumla, ortak paydada buluşan ve eğitim kalitesini artırmak için büyük emek sarf eden eğitimcilerimizin biz de her daim yanlarında olacağız. Yaklaşık 6 bin öğrencimizin ilk çantaları ve kırtasiye malzemelerinin, eğitim camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.