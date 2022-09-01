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Sivas gündem haberleri | Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Sivas gündem haberleri | Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas gündem haberi: Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

H.K (31) idaresindeki 06 EY 7534 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (30) G.K. (3) yaralandı.

Öte yandan F.B. (44) idaresindeki 46 KD 369 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesin de tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Kayseri Hanlı Sivas Güncel Haberler

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