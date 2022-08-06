Sivas gündem haberleri: Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gelen Sivas haberine göre Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
A.Ö.Ş. (46) yönetimindeki 38 EG 297 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Sorguncuk köyü yakınlarında devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan D.Z.Ş. (6), Ö.A.Ş. (4) ve F.N.Ş. (7) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel