Sivas gündem haberleri: Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Gelen Sivas haberine göre Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. A.Ö.Ş. (46) yönetimindeki 38 EG 297 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Sorguncuk köyü yakınlarında devrildi. Sürücü ile araçta bulunan D.Z.Ş. (6), Ö.A.Ş. (4) ve F.N.Ş. (7) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Serhat Zafer Kayseri Sivas Güncel Haberler

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