Sivas gündem haberleri: Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. N.K. (52) yönetimindeki 34 EZV 110 plakalı otomobil, Gürün ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç.K. (44), M.K. (25) ve R.K. (10) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer Gürün Sivas Güncel Haberler

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