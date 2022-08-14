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Sivas gündem haberleri... Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Sivas gündem haberleri... Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas haberi... Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'tan Erzincan istikametine seyreden H.U. idaresindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.U, T.U, H.U. ve N.U. yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.U. ve H.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Erzincan Hafik Sivas Güncel Haberler

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