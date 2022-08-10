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Sivas gündem haberleri | Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

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Sivas gündem haberleri | Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı

Sivas gündem haberi: Sivas'ta attan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Sivas'ta attan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İmaret köyü mevkisinde binicilik kursu alan ve atla gezintiye çıkan R.K. (34), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan R.K, eğitmenin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri R.K'nin düştüğü bölgede inceleme yaptı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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