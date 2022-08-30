Sivas gündem haberleri... Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı Güncel Haberler Sivas yerel gündem haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde açık alanda bulunan saman balyaları yandı. Sivas'ın Zara ilçesinde açık alanda bulunan saman balyaları yandı. Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak kenarında ahır, samanlık ve evlerin bulunduğu açık alanda saman balyaları tutuştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Zara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Özel Karşıyaka İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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