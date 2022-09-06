Sivas gündem haberleri: Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü Zara konseriyle kutlandı Güncel Haberler Gelen Sivas haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla sanatçı Zara konser verdi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla sanatçı Zara konser verdi. İlçe otogarında düzenlenen etkinlikte Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sevilen şarkılarını seslendirdi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konserde sanatçıya hediyeler takdim etti. Havai fişek gösterisiyle tamamlanan programı, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Seda Bayrakçı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar ve vatandaşlar izledi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Öztosun Pazaryeri Hisarcık Bilecik Güncel Haberler

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