Sivas gündem haberleri | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı Açıklaması Güncel Haberler Sivas haberler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi'nin 103. yılında; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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