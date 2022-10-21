Sivas gündem haberleri: İbb'nin Desteğiyle Yapılan Sivas Divriği Otogarı Hizmete Açıldı. İmamoğlu: 'Bu, Devlet Kurumlarının Bütçe Dayanışmasıdır'

Sivas habere göre Sivas’ın Divriği ilçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) teknik ve proje desteğiyle modern bir otogara kavuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz, sadece Türkiye'nin 16 milyonluk bir şehri olarak, kendimizi oraya sorumlu hissetmiyoruz. Türkiye'nin her noktasından, kapımızı çalan her belediyeden, her kurumdan gelen isteklere mutlaka cevap vermeye gayret ediyoruz. Dün, Gümüşhane'de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi isimli çok kıymetli bir okulu hizmete geçirdik ve Milli Eğitim Bakanlığımıza emanet ettik. Yani devletimizin bir kurumu, yine devletimizin başka bir kurumuna katkı sundu. Bu, bütçe dayanışmasıdır. Bu, kendi işini ihmal etmeden, milletiyle beraber bu hizmetleri paylaşma işidir” dedi.

Sivas'ın Divriği ilçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teknik ve proje desteğiyle modern bir otogara kavuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, sadece Türkiye'nin 16 milyonluk bir şehri olarak, kendimizi oraya sorumlu hissetmiyoruz. Türkiye'nin her noktasından, kapımızı çalan her belediyeden, her kurumdan gelen isteklere mutlaka cevap vermeye gayret ediyoruz. Dün, Gümüşhane'de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi isimli çok kıymetli bir okulu hizmete geçirdik ve Milli Eğitim Bakanlığımıza emanet ettik. Yani devletimizin bir kurumu, yine devletimizin başka bir kurumuna katkı sundu. Bu, bütçe dayanışmasıdır. Bu, kendi işini ihmal etmeden, milletiyle beraber bu hizmetleri paylaşma işidir" dedi.

İBB'nin katkılarıyla tamamlanan Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girdi. Terminalin açılışı için düzenlenen tören, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Divriği Kaymakamı Yakup Papaker ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"DİVRİĞİ VE SİVAS'A 16 MİLYON İNSANIN SELAMINI GETİRDİM: Divriği'nin güzel insanlarına, Sivas'ın güzel insanlarına, hiç de yabancı olmadıkları İstanbul'un 16 milyon insanından selam, sevgi ve saygı getirdim. İBB'nin, Türkiye'nin her belediyesine, kardeş belediye duygusuyla bağlıdır. Bu bağımlılığımızın tanımı; ülkesini, yurdunu, milletini sevme duygusudur. Bizim bağlılığımız, bu topraklardaki birliğimize olan, beraberliğimize olan, Cumhuriyetimize olan ve ulu önder Atatürk'e olan bağlılığımızdır. Divriği ilk çağlardan bugüne uzanan kadim bir geçmişe sahip. Kurtuluş Savaşı, büyük bir mücadeleydi. Bu mücadelenin en simge şehirlerinden birisi, Atamızın tam 108 gün yaşadığı Sivas'tır. ve Sivas'ta özellikle kurtuluş mücadelesinde cephede mücadele veren, hayatını feda eden şehitlerimiz ve sonrasında hayatını kaybeden gazilerimizi minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Ama bir de ekonomik mücadelesi vardı. O dönemde dahi, bu güzel şehrin değerli cevherlerini üreterek, kurtuluş mücadelemize büyük katkı sunan Divriği halkının evindeyiz. Yani aslında en zor günlerinde, kurtuluş mücadelesinde Atatürk ve silah arkadaşları ile bu ülkeyi ayağa kaldıran değerleri üreten insanların içerisindeyiz. Onun için gururluyum, onun için mutluyum.

41 MADENCİ VATANDAŞIMIZI KAYBETTİĞİMİZ O ACI OLAYDAN ÖTÜRÜ HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN DİYORUM: Divriği bir maden şehridir. Ben, bütün maden çalışanlarına, maden işçilerimize selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Bu vesileyle, acısını hala taze bir biçimde yaşadığımız 41 madenci vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı olaydan ötürü, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Maden işçilerimizin ruhları şad olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Allah, herkesi korusun. Tedbirsiz olmamak lazım. Bu tür çalışma ortamlarında hepimiz mesulüz. Belediye başkanları, kamu yöneticileri, bu tür işletmeleri işleten kurum ve kuruluşlar, iş ve işçi güvenliği hepimizin temel sorumluluğudur.

HEYECANIMIZ HİÇ DİNMEDİ, DİNMEYECEK: 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ikinci yüzyılı yaşanmaya başlayacak. Ülkemizin ikinci yüzyılına coşkuyla ve hep birlikte çok güzel günlere erişmek adına büyük bir mücadelenin içerisinde olacağız. Heyecanımız hiç dinmedi, dinmeyecek. Hepimiz, özellikle demokrasi mücadelesinde nasıl el birliği yaptığımızı hep birlikte ortaya koymuş insanlarız. Gerçekten önümüzdeki yüzyıla çok sorumluluğumuz var; başta çocuklarımız ve gençlerimize. Onun için biz, sadece Türkiye'nin 16 milyonluk bir şehri olarak, kendimizi oraya sorumlu hissetmiyoruz. Türkiye'nin her noktasından, kapımızı çalan her belediyeden, her kurumdan gelen isteklere mutlaka cevap vermeye gayret ediyoruz. Dün, Gümüşhane'de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi isimli çok kıymetli bir okulu hizmete geçirdik ve Milli Eğitim Bakanlığımıza emanet ettik. Yani devletimizin bir kurumu, yine devletimizin başka bir kurumuna katkı sundu. Bu, bütçe dayanışmasıdır. Bu, kendi işini ihmal etmeden, milletiyle beraber bu hizmetleri paylaşma işidir.

HAKAN BAŞKAN DİYOR Kİ 'DİVRİĞİ'DE YILDA 500 BİN TURİST AĞIRLAMAK İSTİYORUM', İNŞALLAH BAŞARACAK: Mimarisi buraya uygun ve işlevselliğiyle Divriği'nin geçmişinden bugüne, bugünden yarınına çok özel hizmetler sunacak hem terminal ihtiyacını karşılayacak hem vatandaşlarımızın geliş-gidişlerindeki, ayrılma anı ya da bir geliş noktası olacak. Ama aynı zamanda, kadın emeği üzerinden bir hizmet alanına dönüşecek. Hakan Başkan diyor ki 'Ben, Divriği'de yılda 500 bin turist ağırlamak istiyorum. İnşallah başaracak. Bu, binlerce yıllık tarihe sahip Divriği'nin hakkıdır. Bu güzel kavuşmalarda rol oynayan ve emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"GENÇLER OKUL İSTEDİ, İMAMOĞLU, 2023'TE, İKTİDARIMIZDA MUTLAKA SİZİN SORUNUNUZU ÇÖZECEĞİZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşması sırasında kendilerinden okul isteyen gençlere de "Gençlerimiz okul istiyor. Okul sorunları var. Sevgili gençler, ben, böyle bir istek gelince gaza gelip, mikrofondan 'Verdik, gitti' diyenlerden değilim; onu söyleyeyim. Ama sizin okul ihtiyacınızı duyduk. Buna çalışacağız. İstanbul olarak, nasıl katkı sunarız, ona bakacağız. Ama 2023'te, iktidarımızda mutlaka sizin sorununuzu çözeceğiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMDAN "OTOGAR" TEŞEKKÜRÜ

Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapımına verdiği katkı ve destekten dolayı İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür eden Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ise "Divriği'nin kardeş belediyesi olarak bize sahip çıkmak, bizi dinlemek çok özel bir şeydi benim için" dedi. Gök, iznini yarıda kesip açılışa katılan Divriği Kaymakamı Yakup Papaker'e de özel olarak teşekkürlerini sundu.

Kaymakam Papaker de duygularını, "Gerek merkezi yatırımlarla gerekse yerel yatırımlarla her geçen yıl daha da gelişen ve güzelleşen ilçemiz, yeni terminal binasının hizmete açılmasıyla düzenli ve sağlıklı kentleşme yolunda önemli bir adım atmış olacak" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Torun, İmamoğlu, Gök, Papaker, CHP milletvekilleri Servet Ünsal ve Ahmet Kaya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından kesilen kurdeleyle, Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girdi.

KADILARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLER SATILACAK

Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi'nin 7 bin 500 metrekare alan üzerine kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Verilen bilgilere göre, otogar çevresinde inşa edilen 8 dükkanda, Divriğili kadınlar tarafından üretilen ürünler satılacak.