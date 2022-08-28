Sivas gündem haberleri | Hatay'da Zara rüzgarı

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Sivas haberi: Hatay'da Zara rüzgarı Ünlü Sanatçı Zara Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen yayla şenliklerinde konser verdi.

Hatay'da Zara rüzgarı

Ünlü Sanatçı Zara Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen yayla şenliklerinde konser verdi.

HATAY - Belen ilçesinde millet bahçesinde düzenlenen yayla şenliklerinde ünlü sanatçı Zara sahne aldı.

Belen Yayla Şenlikleri kapsamında konser etkinliğinin yapıldığı alanı dolduran Belen halkı, Zara'nın seslendirdiği paçalarla coştu.

Konser öncesi konuşma yapan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak Belen'in üç yılda çehresini değiştirdiklerini ve hizmetlerin devam edeceğini belirterek, ekibine ve Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine teşekkür etti. Belen Millet Bahçesinde binlerce kişinin katıldığı açık hava konserine havai fişek gösterileri altında çıkan ünlü sanatçı Zara ise söylediği şarkıları, zarafeti ve dansı ile Belenlilere unutulmaz bir konser verdi. Hatay'ın yayla kenti Belen'de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda Belediye Başkanı İbrahim Gül sanatçı Zara'ya çiçek takdiminde bulundu ve Belenli kadınların yaptığı el işi oya süslemeli kolye hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

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