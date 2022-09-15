Sivas gündem haberleri: Arıcılar, Zara balı için sözleşme imzaladı Güncel Haberler Sivas haber... Zara balının coğrafi işaret tescili almasının ardından hasat sürecini tamamlayarak Zara Ziraat Odası'na müracaat eden 15 arıcı, coğrafi işaret kullanımı için sözleşme imzaladı. Zara balının coğrafi işaret tescili almasının ardından hasat sürecini tamamlayarak Zara Ziraat Odası'na müracaat eden 15 arıcı, coğrafi işaret kullanımı için sözleşme imzaladı. Zara Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda coğrafi işaret kullanımı için oda başkanı Zeki Şimşek ile 15 bal üreticisi arasında sözleşme imzalandı. İmza sonrası arıcılara Zara Balı Coğrafi İşareti Belgesi şilti verildi. Şimşek, yaptığı açıklamada, "15 arıcımızla sözleşme imzaladığımız toplantıda ambalajlama, pazarlama ve fiyat konularını ele aldık. Analiz sonuçları uygun olan Enes Kuzu, Muharrem Emin Yiğit, Yunus Bedir, Adem Tarhan, Kazım Kılıç, Hüseyin Çınar, Binyami Gürler, Abbas Çakır, Hüseyin Şahin, Ali Erbaş, Ali Ertürk, Haşim Çınar, Hüseyin Tunç, Fikri ilhan ve Durmuş Öztürk'ün 2022 yılı üretimi ballarında Zara balı coğrafi işareti kullanacak arıcılar." dedi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Özel Zeki Şimşek Çınar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas gündem haberleri: Arıcılar, Zara balı için sözleşme imzaladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.