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Üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi

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Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas Belediyesine ait E.S. yönetimindeki 58 FP 771 plakalı mıcır yüklü kamyon, Eğriköprü Mahallesi'nde park halinde bulunan A.A'ya ait 58 FS 756 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kamyon şoförünün yara almadığı kazada, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Önce kasasındaki mıcır boşaltılan kamyon, iş makinesi yardımıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Sivas Güncel Haberler

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