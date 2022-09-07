Sivas gündem haberi | Sivas'ta THM korosu konser verdi Güncel Haberler Sivas haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Solistler Geçidi" adlı konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Solistler Geçidi" adlı konser verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ses sanatçıları Özlem Kızıltaş, Hasan Göktaş, Cafer Üvenç ve Emine Baş, Sivas yöresi ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi. Müzikseverler, türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Konseri, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve müzikseverler izledi. Güncel Kaynak: AA / Çetin Karaçoban Sivas Güncel Haberler

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