Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas gündem haberi... Sivas'ta inşaat iskelesine çıkan keçiyi işçiler kurtardı

Güncel Haberler

Sivas gündem haberi... Sivas'ta inşaat iskelesine çıkan keçiyi işçiler kurtardı

Sivas haberi: Sivas'ın Zara ilçesinde bir inşaatın iskelesine çıkan keçi, işçiler tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir inşaatın iskelesine çıkan keçi, işçiler tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Ahmet Başyurt Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçiler, çay molası verdikleri sırada bir keçinin iskeleye çıktığını gördü.

İki işçi iskeleye çıkarak keçiyi aşağıya indirmeye çalıştı. İnmemek için bir süre direnen keçi, işçiler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bu anlar bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıva işçisi Selim Sayan, AA muhabirine, keçiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Hayret ettik, kalasın üstünde ürpermişti. İçeriye aldık ama içeride elimizden çatıya kaçtı. Çatıda epey uğraştık. Ondan sonra tuttuk aşağı indirdik, sahibini aradık, teslim ettik hayvanı." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title