Sivas gündem haberi: Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi Güncel Haberler Sivas haber: Sivas'ta gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıların bir kısmı silinmiş mezar taşlarını temizleyip boyalarla tekrar eski haline dönüştürdü. Sivas'ta gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıların bir kısmı silinmiş mezar taşlarını temizleyip boyalarla tekrar eski haline dönüştürdü. Sivas Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıları silindiği için okunması güç olan mezar taşları için kolları sıvadı. Ellerinde boyalarla mezar taşlarındaki silinmiş isimleri yazan gönüllü gençler, yaklaşık 3 saatte 100'e yakın mezar taşının yazılarını yeniledi. Güncel Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde gençlik Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas gündem haberi: Sivas'ta gönüllü gençler, mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.