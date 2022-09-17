Sivas gündem haberi... Sivas'ta gazetecilere saldırıya kınama

Sivas haberleri... Sivas'ta 4 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan ile Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, kentte görev yapan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinin polis tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınadı.

Sivas'ta 4 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan ile Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, kentte görev yapan Demirören Haber Ajansı ( Dha ) muhabirlerinin polis tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınadı.

Karahan, yazılı açıklamasında, DHA muhabirleri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan'ın, Bahtiyarbostan Mahallesinde bir apartmanda çıkan yangını haberleştirmek için gittikleri bölgede bir polis memurunun fiziksel ve sözlü saldırısına uğradığını belirtti.

Karahan, "Gazeteci arkadaşlarımız Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan, görevi sadece yangın bölgesinin güvenliğini sağlamak olan bir polis memuru tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Aynı polis memuru daha önce de benzer bir olayda yine meslektaşımıza saldırıda bulunmuş, maalesef gereken yapılmamıştı. Defalarca aynı üslupla ve şiddetle gazetecilere engel olmaya çalışan polis memurunun bu saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezerer de gazetecilerin, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi meslektaşının engelleme çabasına rağmen muhabirin üzerine gelen polisin yumruk, tekme atma, darp girişimi ve tutumu, asla kabul edilmesi mümkün değildir. Sivas Valiliğini ve Emniyet Müdürlüğünü meslektaşımıza yönelik şiddet hareketlerinin artık son bulunması için göreve çağırıyoruz. Meslektaşımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Sahada görev yapan tüm gazeteciler arasında ayrım yapılmadan çalışma güvenliklerinin sağlanmasının emniyet güçlerinin görevi olduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."