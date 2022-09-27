Sivas gündem haberi: Sivas'ta çarpışan iki otomobilden biri köprü boşluğundan düştü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas haberi... Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin köprü boşluğundan demiryolu kenarına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin köprü boşluğundan demiryolu kenarına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. M.Y. (22) yönetimindeki 58 FZ 518 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Otogar Köprüsü'nde aynı yönde ilerleyen O.K'nin (49) kullandığı 58 NR 988 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle O.K'nin kullandığı otomobil köprü boşluğundan demiryolu kenarına düştü. Sürücüler ile O.K'nin aracında bulunan O.Y. (49) yaralandı. Yaralılar, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Serhat Zafer Erzincan Sivas Güncel Haberler

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