Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tarihi Ulu Cami'de sabah namazını kıldı

Sivas'ta temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihi Ulu Cami'de vatandaşlarla sabah namazını kıldı.

Sabah namazı için Ulu Cami'ye gelen Erbaş'ı, cami avlusunda cemaat karşıladı. Camide vatandaşları selamlayan Erbaş, ardından namazı kıldırdı.

Erbaş, namazın bitiminde cemaate yaptığı konuşmada ibadetlerin öneminden bahsetti.

Namazın kulluğun en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle dinin direği olan namazımızı birlikte eda ettik. Allah kabul etsin. İbadet etmek yaratılış gayemiz. Rabb'imiz, 'Ben cinleri de insanları da bana ibadet etsin diye yarattım' buyuruyor. Dolayısıyla kulluğun da gösterildiği en önemli ibadet namaz. İşte sonradan oruç, zekat, hac geliyor. Peygamber Efendimiz, 'İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Kelime-i Şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haccetmek' diye buyurmuşlardır."

Erbaş, ibadetlerin öne çıkan bir hikmetinin de kötülüklerden alıkoyması olduğuna dikkati çekerek, "Demek ki iyi kul olmak için Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşayabilmek için ibadetlerimize sarılmamız lazım. İnşallah millet olarak, ümmet olarak Kur'an-ı Kerim'in emirlerine ne kadar titizlikle sarılırsak o kadar sağlam ve sağlıklı olacağız. Hem zihin ve ruh olarak hem de beden olarak." dedi.

Gençlerin ve çocukların çok önemli değerler olduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Onları küçük yaşlarda namaza alıştırmaya çalışalım. Onları ellerinden tutup camilere namaza götürelim. Namaza alışmaları lazım. Peygamber Efendimiz, çocukların 7 yaşına kadar temel dini bilgileri öğrenmeleri gerektiğini söylüyor. Eğitim bilimcileri de insanların karakter yapısının 7 yaşından önce oluştuğunu ifade ediyor. Bakınız Peygamber Efendimiz'in 1400 sene önce söylediği sözle bugün eğitim bilimcilerin yapmış olduğu araştırmalar örtüşüyor. Biz şimdi 4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklarımızı Peygamber Efendimiz'in bu sözlerine uyarak Kur'an kurslarımızda eğitime alıyoruz. Bu kurslarda çocuklarımıza onların zihinlerinin alabileceği kolaylıkta Rabb'imizi, Peygamber Efendimiz'i tanıtıyoruz. Sevgi, saygı, dürüstlük nedir? Vatan, millet sevgisi bunları öğretiyoruz."

Namaz sonrası cemaate sıcak süt ve poğaça ikram edildi.