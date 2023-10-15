Sivas, Elazığ ve Bingöl'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün üç ilde beklenen sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Güncel