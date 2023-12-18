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Sivas eksi 12'yi gördü, göller buz tuttu

18 Aralık 2023 12:06 Güncelleme: 12:08 Abone Ol

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta termometreler sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi. Bitkilerin üzerinde kıra oluşurken göl kenarı ise kısmi dondu.