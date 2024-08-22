Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, fabrikada hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen işçilere ambulansta müdahale edildi.
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın fabrikada hasara neden oldu.
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın bir bölümünü kapladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında, dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.