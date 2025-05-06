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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Kahvaltı Etkinliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Kahvaltı Etkinliği
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek MYO, Kayseri'de düzenlenen kahvaltı programında akademik ve idari personeli ile öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte ayrıca at binerken ok atma gibi aktivitelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Gemerek Meslek Yüksekokulu (MYO) akademik ve idari personeli ile öğrenciler Kayseri'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Bir tesiste düzenlenen kahvaltı programına, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğe katılan Gemerek MYO personeli ve öğrenciler, kahvaltının ardından tesiste bulunan atlara bindi, ok attı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Gemerek MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nadire Göksu, bu tip etkinliklerin öğrencilerle akademik ve idari personelin kaynaşmasını sağladığını ifade etti.

Etkinliğe katılanların keyifli vakit geçirerek eğlendiğini belirten Göksu, gelecek günlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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