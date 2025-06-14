Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi'nde Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenledi.

Okulda düzenlenen etkinliğe Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, birim amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Hazırlanan sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini inceleyen Şimşek, sergiyle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Şimşek ve eşi, müzik bölümü öğrencilerince gerçekleştirilen "2 Atölye Bir Ses" müzik dinletisi ve koro şarkılarını ilgiyle dinledi.???????