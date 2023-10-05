Sivas Belediyesi, Tavra Deresi'nde atılan gelinlikleri geri dönüşüme gönderdi

Sivas Belediyesi, Tavra Deresi yakınında bulunan ve kim tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikleri toplayarak geri dönüşüme gönderdi.

SİVAS'ta, Tavra Deresi yakınında bulunan kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikler, Sivas Belediyesi tarafından toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Tavra Deresi mevkisinde atılmış halde bulunan gelinlikler için Sivas Belediyesi çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek kim tarafından atıldığı belli olmayan gelinlikleri topladı. Gelinliklerin geri dönüşüme götürüldüğü öğrenildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli amir Murat Yazıcı, "Bunları biz belediye olarak topladık ve geri dönüşüme göndereceğiz. Ekibimizde burada bir temizlik çalışması yaptı" dedi.