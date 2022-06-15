Sivas Belediyesi, kütüphaneye 500 kitap bağışladı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'ne 500 kitap bağışı yapıldı.

Sivas Belediyesi, bünyesindeki gençlik, kültür ve yaşam merkezleri ile millet kıraathanelerinde kitapseverler için kütüphane hizmeti sunan, okumayı teşvik etmek adına kentteki diğer kütüphanelere de kitap bağışı yaparak destek oluyor.

Bu çerçevede Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kütüphanenin ihtiyacı olan kitapları teslim ederek öğrencilerle sohbet etti.

Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kütüphanelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, "Gençlerimiz hem ders çalışmak hem de kitap okumak üzere yoğun bir şekilde burayı ziyaret ediyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak kütüphanemizin ihtiyacı olan kitapları belirledik ve çocuklarımız ile gençlerimizi kitapla buluşturmak adına bağışta bulunduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de gerek içerisinde bulunduğumuz kütüphanemiz, gerekse Belediyemiz marifetiyle mahallelere açmış olduğumuz kütüphaneleri gençlerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz yeter ki okusunlar, her türlü kitapları onların emrine sunmaya hazırız. Önemli olan gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamak, onların kendini iyi yetiştirmesi noktasında alt yapı oluşturmak. Bu noktada da önümüzdeki dönemde açacağımız kütüphanelerimiz bu boşluğu dolduracak. Gençlerimize iyi tatiller diliyorum. Yeni sezonda daha farklı projeler ile kendilerini karşılamaya hazırız" şeklinde konuştu.