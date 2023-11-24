Sivas Belediyesi öğretmenleri unutmadı

SİVAS - 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Sivas Belediyesi tarafından kentte görev yapan öğretmenler onuruna program düzenlendi.

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eşi İlkay Bilgin, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğretmenler gününü kutlayarak, "Hayatını öğrenmeye, öğretmeye, milli ve manevi değerlerimize bağlı nitelikli nesiller yetiştirmeye adayan tüm öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, "Şehrin imarında göstermiş oldukları hassasiyet, ortaya koydukları eserler ve hizmetlerin beraberinde neslin ihyası noktasında da aynı hassasiyeti gösterdikleri için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar Sivas'ımıza sağlamış oldukları katkıları bizatihi yakinen görme fırsatı bulduğumuz şu günlerimizde Başkanımız Hilmi Bilgin'in okullarımıza maddi ve manevi desteklerini hiç bir koşulda esirgemediklerini biliyoruz. Bu özel günü de unutmayarak eğitim camiasını bir araya getirdiği için şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"Eğitim camiamızın her zaman emrinde olduğumuzu söyledik"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eğitim camiasının emirlerinde olduklarından bahsederek, "Eğitim ihmal edilmeyecek, sadece bir kurum üzerine yüklenecek bir sorumluluk değildir. Ülkemizde son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim alanında devasa hizmetlere imza atıldı. Daha da iyilerini yapabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Biz yerel yöneticiler olarak şuna inanıyoruz ki eğitim camiamıza yapılan hizmetler ne olursa olsun azdır. Bundan 5 yıl önce göreve başladığımızda sizlerin huzurunda eğitim camiamıza bir söz verdik. Eğitim camiamızın her zaman emrinde olduğumuzu söyledik. Sizler yeter ki Türkiye Yüzyıl'ını inşa edecek nesillerimizi yetiştirirken aynı hassasiyet aynı özveri ile çalışmalarınıza devam edin. Bizler yerel yönetimler olarak maddi ve manevi ne yapılması gerekiyorsa eksik olan her konuda sizlerin yanınızda olmaya, sizlere destek olmaya, sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz. Biz sizlerle birlikte Türkiye Yüzyıl'ını inşa edecek, ilerleyen zamanlarda bizlerin yerlerine geçecek nesilleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Şehirleri imar ederken nesilleri ihya etmeyi unutursak ihmal ettiğimiz nesiller imar ettiğimiz şehirleri bozar. Biz hem şehrimizi imar edeceğiz hem de sizlerle birlikte milli ve manevi değerler ışında nesillerimizi ihya edeceğiz. Tekrar siz kıymetli öğretmenlerimizin gününü kutlarken görevlerinizde başarılar diliyorum "diye konuştu.