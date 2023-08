Sivas Belediyesi Mahalle Meclisi Buluşmalarına Devam Ediyor

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mahalle Meclisi buluşmalarının bu haftaki adresi Mevlana Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölgeye kazandırılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler vererek istek ve taleplerini dinledi.

Bölgesel sorunları tespit etmek ve halkın taleplerine en uygun çözüm yollarını üretmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Mahalle Meclisi buluşmaları devam ediyor.

Ethembey Parkı'nda düzenlenen açık hava toplantısında Mevlana, Çayyurt, Akdeğirmen ve Sularbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehre kazandırılan hizmetlere dair istişarelerde bulunarak vatandaşların sorularını yanıtladı.

Mahalle muhtarlarının yaptığı selamlama konuşmasının ardından söz alan Başkan Hilmi Bilgin ; "Ben değil biz diyerek, katılımcı belediyecilik ilkesini düstur edinerek, ortak akıl ve istişareyle, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla dört buçuk yılı geride bıraktık. Bizi biz yapan kara sevdamız olan Sivas'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günleri geride bıraktık. Pandemi süreci, Asrın Felaketi, ekonomik sorunları hep birlikte gördük yaşadık. Tüm bunlara rağmen hiçbir zaman mazeretin arkasına sığınmadık. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürebilmek, her bir hemşehrimize dokunacak hizmetleri hayata geçirebilmek için çalıştık. Bugün de tüm belediye ekibimizle birlikte huzurunuzdayız. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, planladıklarımızı sizlere anlatacağız. Siz de eksikliklerimizi, istek ve taleplerinizi dile getireceksiniz. Hesap verilebilir belediyecilik anlayışıyla amasız, fakatsız sizlerin karşısındayız. Her şey % 100 bitti, her şey çok güzel demek için burada değiliz. Hayat devam ettiği müddetçe yeni eksiklikler çıkacaktır. Bizler de bu eksiklikleri giderebilmek için, sizler için, şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sivas'ın kronikleşmiş sorunlarının çözümü noktasında ciddi adımlar attıklarını ifade eden Bilgin; "Eski Sanayi şehrimizin önemli sorunlarından bir tanesiydi. Bu sorunu uzlaşarak, görüşerek, toplantılar yaparak, orayı belediye için bir rant kapısı değil, şehrimize hizmet kapısı olarak görerek, vatandaşlarımızı mağdur etmeden çözmeye özen gösterdik. Artık Sivas'ın Eski Sanayi diye bir sorunu kalmadı. Ön cephe inşaatlarımız başladı. İnşallah bu yıl içerisinde arka kısmına da başlamış olacağız. Eski Sanayi Sitesi'ni Sivas'a değer katan bir hale getirmiş olacağız. Diğer yandan Recep Tayip Erdoğan Bulvarımız, bu şehre değer katan üniversiteyi şehrimize yakınlaştıran, adına yakışır bir bulvarı hizmete açtık. İstiklal Caddesi Alt Geçit Projesini tamamladık. Orada kronikleşmiş bir trafik sorunu vardı. Trafiği rahatlatmak adına hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete açtık. Abdulvahabi Gazi Yolu ve Gökçekler Caddesi bağlantı yolunu önümüzdeki ay hemşehrilerimizin hizmetine açıyoruz. Diğer yandan yine bu bölgeyi ilgilendiren Çayboyu Bağlantı Yolu projesini hayata geçiriyoruz. Numune Hastanesi Üst Geçit projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki trafiği rahatlatmak adına Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hızlı bir şekilde ihalesine çıkıldı. Yapım işlemi başladı. Ekim ayı sonu Kasım ayının ilk haftası gibi transit yolu köprüye vermiş olacağız. Yıl sonu gibi de köprü projemiz tamamlanmış olacak. Şimdi yaşanan yoğunluk nedeniyle şikayetler geliyor farkındayız ancak nimet-külfet dengesi içerisinde yolumuz tamamlandığı zaman yaşanan trafik yoğunluğu ciddi ölçüde çözülmüş olacak. Stadyum Yanı Üst Geçit projemiz de tamamlandı. Erzincan yolunu, tamamladığımız üst geçitle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağladık. Oradan Buhara Caddesi'ne daha sonra Tuzlugöl'e ve nihayetinde Esentepe Mahallemizden Fatih Mahallesi'ne oradan da Paşabahçe yoluna kadar bağlamış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programın soru-cevap bölümünde söz alan vatandaşlar, istek ve taleplerini ileterek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yanı sıra; Başkan Yardımcıları Ahmet Duman, Levent Olgun, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kayhan Işık, Necmettin Yılmaz, Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu, ilgili birim Müdürleri ile mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİVAS