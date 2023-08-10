Sivas Belediyesi Mahalle Meclisi Buluşmaları Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştirildi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Meclisi Buluşmaları, Mevlana Mahallesi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan ve planlanan hizmetler hakkında bilgi verdi ve istekleri dinledi.

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Mahalle Meclisi Buluşmaları"nın bu haftaki adresi Mevlana Mahallesi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ethembey Parkı'nda düzenlenen açık hava toplantısında Mevlana, Çayyurt, Akdeğirmen ve Sularbaşı mahalleleri sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölgeye kazandırılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler vererek istek ve taleplerini dinledi.

İyisiyle kötüsüyle 4,5 yılı geride bıraktıklarını belirten Bilgin, "Bu zamana kadar ben değil biz diyerek, katılımcı belediyecilik ilkesini düstur edinerek, ortak akıl ve istişareyle, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sergiledik. Bizi biz yapan kara sevdamız olan Sivas'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günleri geride bıraktık. Tüm bunlara rağmen hiçbir zaman mazeretin arkasına sığınmadık." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın kronikleşmiş sorunlarının çözümü noktasında ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Eski Sanayi şehrimizin önemli sorunlarından bir tanesiydi. Bu sorunu uzlaşarak, görüşerek, toplantılar yaparak, orayı belediye için bir rant kapısı değil, şehrimize hizmet kapısı olarak görerek, vatandaşlarımızı mağdur etmeden çözmeye özen gösterdik. Diğer yandan Recep Tayip Erdoğan Bulvarımız, bu şehre değer katan üniversiteyi şehrimize yakınlaştıran, adına yakışır bir bulvarı hizmete açtık. İstiklal Caddesi Alt Geçit Projesini tamamladık. Diğer yandan bu bölgeyi ilgilendiren Çayboyu Bağlantı Yolu projesini hayata geçiriyoruz. Numune Hastanesi Üst Geçit projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki trafiği rahatlatmak adına Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hızlı bir şekilde ihalesine çıkıldı. Kasım ayının ilk haftası gibi transit yolu köprüye vermiş olacağız."

Bilgin, Sivas'ın su sorununda değinerek, "Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na yaptığımız ishale hattının bir kısmı tamamlanmış olduk. Projemizde 2. etap çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl bitirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Duman, Levent Olgun, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kayhan Işık, Necmettin Yılmaz, Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu, ilgili birim müdürleri ile mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.