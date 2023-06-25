Sivas Belediyesi Kurban Kesim Yerlerini Belirledi

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesim yerlerini belirledi. Bayram süresince tedbirlerini alan belediye, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla kurban kesim yerlerini tespit etti.

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince tedbirlerini alan Sivas Belediyesi, kurban kesim yerlerini tespit etti.

Buna göre, Çayyurt, Mehmet Akif Ersoy, Şeyhşamil, Abdulvahabi Gazi, Kümbet, Yenidoğan, Yenişehir ve Tuzlugöl mahallelerindeki pazar alanları kurban kesim yerleri olarak belirlendi.

Bu yerlerin dışında vatandaşların, sağlıklı ve çevre açısından uygun olan özel mülklerinde kurbanlarını kesebilecekleri belirtildi.