Sivas Belediye Meclis Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halil Mücahit hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan eşinin tedavisi devam ederken, Mücahit'in cenazesi memleketinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halil Mücahit hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Abdullah Halil Mücahit (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Mücahit kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan eşi Merve Kantaş Mücahit'in (26) tedavisi sürüyor.
Sivas Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Abdullah Halil Mücahit'in cenazesi, hasta morgundaki işlemin ardından memleketinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İfadesi için Balışeyh İlçe Emniyet Amirliğine götürülen tır sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.