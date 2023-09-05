Sivas Belediye Meclis Üyesi TIR Kazasında Hayatını Kaybetti

KIRIKKALE'de otomobiliyle park halindeki TIR'a arkadan çarpan Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit (33), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Balışeyh ilçesi Kırıkkale- Çorum kara yolu Kaliteli köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Sivas yönünde giden, Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit yönetimindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Lisan Ö.'nün yol kenarına park ettiği 71 FA 813 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Abdullah Halit Mücahit hayatını kaybetti, eşi Merve Kantaş Mücahit (26), ağır yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kantaş Mücahit'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Sivas'a getirildi. Mücahit için Ayyıldız Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Sivas milletvekilleri Abdullah Güler ve Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, il protokolü ve Abdullah Halit Mücahit'in yakınları katıldı. Namazın ardından Abdullah Halit Mücahit'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.