Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik adayı Adem Uzun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Uzun 72 bin 281, AK Parti adayı Hilmi Bilgin 49 bin 203 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 96,27 )