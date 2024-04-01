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Sivas Belediye Başkanlığını Büyük Birlik adayı Adem Uzun kazandı

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Sivas Belediye Başkanlığını Büyük Birlik adayı Adem Uzun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Uzun 72 bin 281, AK Parti adayı Hilmi Bilgin 49 bin 203 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 96,27 )

-Uzun'un öz geçmişi

Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitiren Uzun, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) müdür olarak görev yapan Uzun, 2022 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı.

BBP adayı Uzun, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Kaynak: AA / Güncel

Büyük Birlik Partisi Hilmi Bilgin Adem Uzun AK Parti Sivas Politika Güncel Haberler

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