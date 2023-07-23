Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bilgin, mesajında, toplumsal değerleri göz önünde tutarak sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren özgür basının, demokratik toplum düzeninin en büyük güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, toplumsal değerleri göz önünde tutarak sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren özgür basının, demokratik toplum düzeninin en büyük güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışın basına olan güveni artırmanın yanı sıra kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmesinin de önüne geçeceğini vurgulayan Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Gerek ülkemiz, gerekse şehrimizde hedeflenen başarılara giden yolda eksikleri daha iyi görüp kaliteli hizmet üretmemiz adına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Toplumun aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getirmek için gece gündüz demeden özveri ile çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum."