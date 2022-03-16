Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor.

SİVAS (İHA) - Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

SİVAS - Mart ayında dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklıkları gece eksi 20 gündüz ise eksi 10 derecelere kadar düşüyor.

Sivas'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kent adeta buz tuttu. Sokakta bulunan çeşmeler donarken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yazı beklerken Mart ayında Sibirya soğuklarını yaşayan Sivaslılar ise sıcaklara hasret kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Sivas'ta dondurucu soğuklar önümüzdeki 10 gün daha devam edecek. Hava sıcaklığı hafta sonu daha da düşecek. Serdar Yüksektepe soğuk günler yaşadıklarını belirterek, " Hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok altında, insanlar sokağa bile çıkmaya korkuyor" dedi.

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

Sivas bahar ayında kışı yaşıyor... Gece eksi 20, gündüz ise eksi 10 derece

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

Sivas, Mart, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title