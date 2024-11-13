Sivas Akıncılar'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarları sorunlarını paylaştı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.
Göreve yeni başlayan Türkmen, muhtarlarla tanıştıktan sonra köy ve mahallelerdeki sorunları dinledi.