Üye Girişi
Haberler

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı Polatlıspor Deplasmanına Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurlandı. Takım, deplasman öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kırmızıtaş'ı ziyaret etti ve Kulüp Başkanı İshak Işık tarafından hediye edilen formayı takdim etti. Kırmızıtaş, futbolculara başarılar dileyerek Ankara'ya uğurladı.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurladı.

Kadınlar Bölgesel 3. Lig'de mücadele eden takım, deplasman öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı İshak Işık, ziyarette Kırmızıtaş'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Kızıltaş, daha sonra il müdürlüğü binası önünde futbolculara başarılar dileyerek Ankara'ya uğurladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Futbol Sivas Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Düzcespor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Düzcespor - Amedspor maçı nereden izlenir? Oy pusulası sırası nasıl olacak? AK Parti oy pusulasında kaçıncı sırada? Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaraspor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor CANLI İZLE! Manisa FK - Erzurumspor maçı canlı izleme linki var mı, nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı nereden izlenir? Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek? 27 Ocak Cumartesi güncel motorin fiyatları 2024! Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı! Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Tunceli deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu? BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 27 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var, hangi diziler yayınlanıyor? Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı Cumartesi, Pazar çalışıyor mu? Gaddar 3. bölüm fragman İZLE! Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CHP aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Bugün CHP aday tanıtım toplantısı nerede yapılacak? İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depreminde ölü, yaralı var mı? İzmir depreminde son durum ne? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Ocak 2024 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title