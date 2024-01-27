Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı Polatlıspor Deplasmanına Uğurlandı

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurladı.

Kadınlar Bölgesel 3. Lig'de mücadele eden takım, deplasman öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı İshak Işık, ziyarette Kırmızıtaş'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Kızıltaş, daha sonra il müdürlüğü binası önünde futbolculara başarılar dileyerek Ankara'ya uğurladı.