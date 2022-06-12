SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler

SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı. Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı. Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Sivas merkeze bağlı Gaziköy'de oturan baba Cemal ve anne Hatice çifti ile eşi Duriye Yıldırım'a verildi. Acı haberle birlikte şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve köy halkıda taziyeye koştu. Şehit Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nda Duriye Yıldırım ile nikah kıydığı, Kurban Bayramı'ndan sonra da düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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